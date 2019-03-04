Двое подростков предстанут перед судом в Петрозаводске

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Их обвиняют в краже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в вечернее время 25 октября обвиняемые (16-летний и 17-летний подростки) пришли в один из магазинов в Петрозаводске, где совершили хищение двух бутылок со слабоалкогольными напитками.
Сотрудник магазина, обнаружившая хищение, потребовала от подростков вернуть продукцию и преградила им путь, но обвиняемые оттолкнули женщину и выбежали из магазина.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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