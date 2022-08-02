Двое в белом подозреваются в преступлении, их ищет полиция Петрозаводска (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска пытаются установить личности мужчин, запечатленных камерой видеонаблюдения.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
На записи видно, как двое мужчин в белых рубашках проходят по дворовой территории. Они подозреваются в краже имущества в микрорайоне Кукковка.
Информацию об этих людях полиция просит сообщать по телефону: 8 911 401 00 07.
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