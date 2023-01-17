Двое жителей Карелии год судились из-за термоса

В Петрозаводске покупатель и продавец выясняли отношения в суде на протяжении 12 месяцев.

В четверг, 2 февраля, мировой суд в Петрозаводске поставил точку в тяжбе между горожанами Владимиром Пашковым и индивидуальным предпринимателем Петром Филимоновым.



С февраля 2022 года мужчины судились из-за качества термоса, который второй продал первому. Гражданский иск подал петрозаводчанин Пашков.



На протяжении всего судебного разбирательства сторонами предпринимались попытки урегулировать спор, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.



Помирить мужчин удалось только адвокату. Стороны заключили мировое соглашение. К этому моменту судебные издержки, связанные с экспертизой термоса, вшестеро превысили стоимость товара.