Двое жителей Карелии год судились из-за термоса

В Петрозаводске покупатель и продавец выясняли отношения в суде на протяжении 12 месяцев.
В четверг, 2 февраля, мировой суд в Петрозаводске поставил точку в тяжбе между горожанами Владимиром Пашковым и индивидуальным предпринимателем Петром Филимоновым.
С февраля 2022 года мужчины судились из-за качества термоса, который второй продал первому. Гражданский иск подал петрозаводчанин Пашков.
На протяжении всего судебного разбирательства сторонами предпринимались попытки урегулировать спор, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.
Помирить мужчин удалось только адвокату. Стороны заключили мировое соглашение. К этому моменту судебные издержки, связанные с экспертизой термоса, вшестеро превысили стоимость товара.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание