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Для двух петрозаводчан интернет-сделки обернулись потерей денег

Новости. Общество
18:00, 14 Октября 2020
фото: © freepik.com
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В настоящее время по обоим фактам преступной деятельности проводятся проверки, сообщили в МВД по Карелии.

Во вторник, 13 октября, в  полицию Петрозаводска поступило заявление от 30-летнего гражданина. Он сообщил, что с его банковской карты были незаконно списаны 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, приятель потерпевшего разместил на одном из сайтов объявление о продаже запчастей для грузового автомобиля. Он быстро нашел покупателя, но тот желал перевести денежные средства только на карту определенного банка. Продавец таковой не имел и обратился за помощью к другу. Тот согласился быть посредником в сделке и продиктовал свои реквизиты. Однако вместо прибыли обнаружил на своем счету значительный убыток.

Еще один молодой петрозаводчанин решил приобрести видеокарту для компьютера. Он связался с автором объявления, размещенного в интернете, а затем перевел на его счет 5 600 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а информация о товаре исчезла из сети.

В настоящее время по обоим фактам преступной деятельности проводятся проверки.

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Комментарии

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кир
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