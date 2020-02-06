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Двое жителей Карелии оставили горожан без интернета и связи

Новости. Криминал
11:26, 07 Февраля 2020
фото: © Fotolia / salita2010
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Жители Лахденпохьи осуждены за повреждение телефонного кабеля, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2019 года местные жители решили похитить кабель электросвязи с целью его продажи. На одной из улиц города они подошли к опорам  и перерубили кабель с двух сторон.

В результате действий злоумышленников 23 абонента были лишены возможности пользоваться услугами телефонной связи и сети Интернет. Затраты по устранению повреждения линии связи составили более 1,3 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Олонце 21-летний местный житель вырвал три доски из стены здания, чтобы украсть медный кабель.

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