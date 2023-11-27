Двое жителей Карелии угрожали расправиться с сожительницей и приятелем

Были возбуждены уголовные дела об угрозах убийством, фигуранты пойдут под суд.

В полицию Муезерского района обратилась местная жительница с просьбой помочь в конфликтной ситуации, которая возникла у неё дома. Участковый выяснил обстоятельства бытового конфликта.

Выяснилось, что в заявительницу бросил стеклянную стопку ее сожитель, а после начал угрожать расправой. Женщине потребовалась медицинская помощь. В отношении 62-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Кроме того, он будет привлечен к административной ответственности за побои.

В аналогичном преступление против личности обвиняют жителю поселка Лоухи. Как выяснилось, между двумя приятелями, которые распивали спиртное, произошла ссора. Перепалка закончилась тем, что 42-летний подозреваемый сбил со стула хозяина квартиры и стал душить его, высказывая угрозы. В конфликт вмешалась мать потерпевшего, она же вызвала полицию. И в этом случае было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.