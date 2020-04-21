890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Охлопков: "Внебольничными пневмониями люди болели всегда"
Сегодня 07:15
Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего 7
21.04.2020 14:47
Глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике
21.04.2020 13:07
Финляндия призвала открыть архивы Второй мировой войны, находящиеся у ФСБ 7
21.04.2020 16:40
В Карелии младенец выпал из коляски и умер
Сегодня 10:29

Двое жителей Карелии умерли за сутки от пневмонии

Новости. Происшествия
09:53, 22 Апреля 2020
фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости
Загрузка...

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 9 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 156 человек, 26 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за последние сутки: 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания. Тест на коронавирус в обоих случаях отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Сегодня 15 больных пневмонией с отрицательными тестами на коронавирус по итогам КТ имеют признаки вирусной инфекции и требуют дальнейшего тестирования в динамике и уточнения диагноза.

Напомним, вчера от пневмонии умерла 95-летняя женщина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-22 10:25:09
Некорректная информация. Давайте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А то нагнетаете истерию. Для СМИ это не годится. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 11:37
Обществоведение
Красивая жизнь Кайдалова
При обыске в особняке у бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.
"Ни один больной коронавирусной инфекцией в Карелии не заразился от медика" 3
21.04.2020 21:14
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 2
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 3
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 3
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»