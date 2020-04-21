Двое жителей Карелии умерли за сутки от пневмонии

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 9 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 156 человек, 26 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за последние сутки: 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания. Тест на коронавирус в обоих случаях отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.



Сегодня 15 больных пневмонией с отрицательными тестами на коронавирус по итогам КТ имеют признаки вирусной инфекции и требуют дальнейшего тестирования в динамике и уточнения диагноза.

Напомним, вчера от пневмонии умерла 95-летняя женщина.