Двое жителей Карелии за один день добровольно отдали мошенникам миллион рублей

Лжебанкиры убедили жителей Костомукши и Кондопоги перевести им крупные суммы.

Один из потерпевших, 49-летний житель Костомукши, обратился в полицию после того, как у него увели более 400 тысяч рублей.



Мужчина рассказал, что через мессенджер получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Последний рассказал, что на костомукшанина пытаются оформить кредит.



Чтобы спасти сбережения, собеседник посоветовал немедленно их обналичить, а затем перечислить на «безопасный» счет.

В тот же день в полицию Кондопожского района поступило заявление от 32-летнего горожанина, которого лишили 450 тысяч рублей.



Аферист также связался с ним под видом работника банка и сообщил, что на его счету замечены подозрительные операции. Чтобы их заблокировать, требовалось оформить кредит на свое имя, обналичить деньги и перевести на посторонний счет, что мужчина и сделал.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД республики.