Двое жителей Петрозаводска хотели крышевать бизнесмена за ежемесячную мзду в 100 тысяч рублей

Суд признал «покровителей» виновными в покушении на мошенничество в крупном размере и вынес приговор.

Было установлено, что двое петрозаводчан, 1989 и 1969 годов рождения, представившись сотрудниками федеральной службы безопасности, предложили покровительство и оказание содействия в бизнесе петрозаводскому предпринимателю. За это они требовали ежемесячные выплаты в 100 тысяч рублей.

В январе 2022 года следователи Следственного управления МВД Карелии возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Основанием послужили материалы УФСБ Карелии.

Следователи провели весь комплекс необходимых мероприятий, собрали достаточную доказательную базу. В итоге материалы уголовного дела с обвинительным заключением были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Петрозаводский городской суд признал подсудимых виновными. Одного из них суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, второго — к 2 годам лишения свободы с таким же испытательным сроком.