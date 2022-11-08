Двое жителей поселка Карелии устроили смертельную драку из-за женщины

В Кондопожском районе местный житель убил товарища, пока делил общую знакомую, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, ранним утром 5 ноября во дворе жилого дома в селе Кончезеро Кондопожского района между двумя пьяными мужчинами завязалась драка. Причиной выяснения отношений оказалась общая знакомая женщина. Во время драки 39-летний мужчина с силой нанес 55-летнему удары кулаком и ногой по голове. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался.

В ходе проведения следственных действий следователями произведен тщательный осмотр места происшествия, установлены очевидцы преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу следователями продолжается сбор доказательственной базы.

Напомним, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, подсудимая не признавала свою вину на протяжении всего предварительного следствия, наставила на том, что произошел несчастный случай и ее супруг самостоятельно получил смертельное ранение.

Однако на основании представленных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных вынесен единодушный обвинительный вердикт.