В Карелии пьяная женщина насадила мужа на шампур

В Кондопожском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего мужа, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.