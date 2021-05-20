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В Карелии пьяная женщина насадила мужа на шампур

Новости. Криминал
08:05, 21 Мая 2021
фото: Столица на Онего

В Кондопожском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего мужа, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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кир
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Лишить бабу возраста.
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