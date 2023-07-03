Наказание настигло двух алжирцев, заехавших без документов в погранзону Карелии

Иностранных граждан привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима в пограничной зоне, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Судом было установлено, что двое граждан Алжирской Народной Демократической Республики 1 июля этого года находились в пограничной зоне Карелии, в районе одного из поселков Лахденпохского района.

Документов на право въезда и пребывания в пограничной зоне иностранные граждане при себе не имели, не было у них и пропусков.

Каждому правонарушителю назначили штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

Постановления в законную силу не вступили, уточнили в судебной инстанции.