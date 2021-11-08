Двух браконьеров с лодкой и сетями поймали в заказнике в Карелии

На территории заказника «Кижский» прошел природоохранный рейд.

Сотрудники государственной инспекции национального парка «Водлозерский» и Нижне-Свирского государственного заповедника с 4 по 7 ноября провели совместный рейд на особо охраняемой природной территории, сообщили в пресс-службе нацпарка. В этот период на территории заказника, а точнее в его акватории, существует запрет на осуществление добычи биоресурсов (в Губе Конда, Нятино, Войгуба).

Поздней осенью из-за сложных и непредсказуемых погодных условий приостанавливается навигация в Онежском озере, однако некоторых местных жителей это не останавливает.

Так, 6 ноября около 10 утра на территории заказника «Кижский» были задержаны двое петрозаводчан, которые ловили рыбу в запрещённых районах. У браконьеров изъяты сети (7 штук, 210 метров), а также наложен арест на лодку с мотором.

В настоящий момент материалы административного дела готовятся для передачи в суд.

Ранее браконьеры с огромными сетями были задержаны в национальном парке в Карелии.