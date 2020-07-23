Двух человек госпитализировали после страшной аварии на трассе в Карелии

В Лоухском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и внедорожник, травмы в ДТП получили два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня рано утром, 24 июля в 4.30, в Лоухском районе, на 1015 км федеральной автодороги "Кола" С-Петербург – Мурманск, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом.

В результате происшествия 32-летний водитель Porsche и его 38-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.