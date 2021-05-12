Двух маленьких детей госпитализировали после аварии на трассе в Карелии

В Пряжинском районе молодой водитель на отечественном авто перевернулся в кювет – пострадали дети – 5-летняя девочка и 2-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 12 мая в 7.30 в Пряжинском районе, на 406 км федеральной автодороги А-121 «Сортавала», 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил выезд на обочину, потерял управление, после чего выехал на полосу встречного движения с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних пассажира – девочка 5 лет и мальчик 2 лет. Пострадавшие дети госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.