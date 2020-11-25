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Двух посетителей торгового центра Петрозаводска оштрафовали за нарушение масочного режима

Новости. Общество
13:24, 26 Ноября 2020
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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Уполномоченные сотрудники Госкомитета Карелии по ОЖ и БН и сотрудниками полиции Петрозаводска проверили, как в 12 торговых точках и кафе столицы региона соблюдают меры безопасности, и нашли нарушителей.

Одновременно с мониторингом торговых точек сотрудники Госкомитета и УМВД проверяли, как граждане соблюдают масочный режим.

В ТЦ "Лотос-Плаза" было выявлено два случая нарушения масочного режима в общественных местах. По итогу были составлены 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Госкомитет напоминает, что в общественных местах, в том числе на остановках, в пространствах торговых центров и транспорте ношение масок обязательно.

Также до 15 января запрещено проводить зрелищные, публичные, корпоративные и другие массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе, в том числе региональных и межмуниципальных спортивных соревнований.

Жителям старше 65 лет запрещается пользоваться городским общественным, межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение делается, когда необходимо добраться на работу или обратиться за медпомощью.

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