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Двух заблудившихся в лесу жителей Карелии не могут найти уже несколько дней

Новости. Происшествия
15:47, 29 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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За 4 дня в лесах Карелии потерялись восемь человек, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Как известно, в Карелии начался так называемый сезон "тихой охоты". Граждане чаще выходят в лес за грибами и ягодами. Однако не все возвращаются домой без последствий.

По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, с 24 по 27 июня текущего года в лесах республики потерялись 8 человек. Шесть граждан нашлись, по двум людям поиски еще ведутся.

На данный момент в республике продолжаются поиски 75-летней женщины, пропавшей 24 июля в лесу рядом с поселком Повенец Медвежьегорского района, и 44-летнего мужчины, заблудившегося 25 июля, ориентировочно в лесном массиве на 31-ом километре автодороги Кемь – Калевала в Кемский районе. Работа ведется совместно с полицией и с помощью навигационного и поискового оборудования. Граждане не найдены.

Так, 26 июля из леса не вернулась семья из трех человек – мама и две дочери. Женщина и дети заблудились при сборе грибов рядом с поселком Гальжиево в Кемском районе. Потерявшихся нашли.

В тот же день еще двое граждан заблудились в лесах республики. Служба "112" передала поисковикам информацию о том, что в 10 километрах от поселка Эссойла в Пряжинском районе и на 29 км автодороги Ялгуба – Суйсарь в Прионежском районе просят оказать помощь потерявшимся грибникам. Однако люди вышли из леса самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась.

А 27 июля в лесном массиве у водоема Мягрека спасателями осуществлялся поиск потерявшейся женщины. Известно, что гражданка вышла из леса по железнодорожным путям самостоятельно.

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