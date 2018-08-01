Двух жителей Карелии будут судить за срубленную сосну

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В полиции Муезерского района возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, сообщает МВД Карелии.
Сообщение о возможных противоправных действиях поступило в дежурную часть полиции вечером 18 июля. Выяснилось, что в лесном массиве неподалеку от поселка Муезерский неизвестные спиливают деревья.
Полицейские и представители Муезерского центрального лесничества обнаружили двоих мужчин с бензопилами и поваленную сосну. Рубка леса на данном участке запрещена законом. Граждане попытались объяснить произошедшее желанием сделать из поваленного дерева мост через ручей. Однако своими действиями - они причинили ущерб в сумме более 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ – "Незаконная рубка лесных насаждений".
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