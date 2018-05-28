Двух жителей Карелии оштрафовали за публикацию аудиозаписей в Интернете

Штраф за распространение экстремистских материалов получили двое жителей Беломорска, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Беломорского района по результатам проведенной проверки возбудил в отношении жителя и жительницы Беломорска административные производства за размещение на своих персональных страницах в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписей, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.

Беломорский районный суд по результатам рассмотрения административных материалов назначил правонарушителям административное наказание в виде взыскания штрафа в размере двух и одной тысяч рублей соответственно.