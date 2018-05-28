Двух жителей Карелии оштрафовали за публикацию аудиозаписей в Интернете

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Штраф за распространение экстремистских материалов получили двое жителей Беломорска, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокурор Беломорского района по результатам проведенной проверки возбудил в отношении жителя и жительницы Беломорска административные производства за размещение на своих персональных страницах в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписей, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.
Беломорский районный суд по результатам рассмотрения административных материалов назначил правонарушителям административное наказание в виде взыскания штрафа в размере двух и одной тысяч рублей соответственно.
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