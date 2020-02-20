Двух жителей Карелии осудили за кражи из гаражей

Жителей Сегежи осудили за совершение краж в Беломорске, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле 2017 года ранее судимые за совершение краж мужчины на машине прибыли в Беломорск и похитили из пяти гаражей лодочные моторы и наборы с инструментами.

При выезде из города автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Один из подсудимых признал вину, но указал, что его товарищ, оказавшийся рядом с ним на скамье подсудимых, в кражах не участвовал. Соучастником он назвал свидетеля, который к моменту рассмотрения уголовного дела скончался.

Версии подсудимых были опровергнуты. Суд назначил местным жителям 4 года и 4 года 4 месяца соответственно в колонии строгого режима.

Ранее в Карелии мужчина за месяц совершил серию краж из гаражей.