Двухэтажный дом сгорел под Петрозаводском (ФОТО)

Пожар произошел 25 января в Заозерье, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.10 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 32 человек и 8 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Заозерье на ул. Лесной. В 9.34 пожар ликвидирован.

Двухэтажный двухквартирный дом площадью 120 кв м полностью сгорел.

Причина – неисправная работа электрообрудования.

Из горящего дома вынесли 2 газовых баллона и 1 кислородный.

Погибших и пострадавших нет.

По информации читателей "Столицы на Онего", на пожаре погибла кошка.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории турбазы в Карелии.