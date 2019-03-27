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Новости. Общество
16:40, 27 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Двуязычие в Карелии сформировало ее региональную идентичность

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Республика рискует ее потерять без поддержки языковой среды прибалтийско-финских народов региона.

Многие в Карелии еще помнят фразу "Täällä on Petroskoi. Kello on viisitoista viisitoista" ("Это Петрозаводск. Время – пятнадцать часов пятнадцать минут"), которая в советские времена и даже в 90-е годы звучала из всех репродукторов республики, открывая дневные передачи Карельского радио на финском языке. Кое-где в Петрозаводске можно еще увидеть старые синие таблички с названиями улиц по-русски и по-фински, а на некоторых зданиях сохранились финские вывески "Elokuvateatteri" ("Кинотеатр") или "Ruokala" ("Столовая"), по которым учили финский язык жители карельской столицы.   

Двуязычие было вполне естественным для Карелии, и хотя формально финский язык не имел в ней государственного статуса, в последней Конституции Карельской АССР, принятой в 1978 году, было закреплено, что публикация законодательных актов, судопроизводство и надписи на гербе и флаге республики осуществляются на двух языках – русском и финском.  Это не только поддерживало языковую среду прибалтийско-финских народов Карелии, причем, как финнов, так и карелов и вепсов, но и способствовало формированию ее региональной идентичности. В том, что такая идентичность до сих пор существует, сомневаться не приходится – многие жители республики называют себя "карелами", не являясь ими этнически.

Эта региональная идентичность – важнейший фактор развития территории, ведь даже в условиях жесткой централизации государственного управления в стране Карелия смогла получить федеральную целевую программу к столетию образования республики именно потому, что де-юре остается республикой, хотя де-факто уже давно перестала быть национальной карельской автономией, в качестве которой она была создана в 1920 году. Этот фактор особенно ощутим в брендинге региона и в частности – в туристической сфере, на которую возлагают большие надежды республиканские власти. Однако без ясной государственной политики по сохранению культуры прибалтийско-финских народов республики, Карелия еще до своего юбилея утратит их языковую среду и в конечном итоге – собственную региональную идентичность.

Читайте подробнее – в статье "Слышать со сцены столь слабый язык становится уже обидно"

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Комментарии

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