Двум карельским школам присвоят имена героев Великой Отечественной войны

Активисты регионального отделения ОНФ в Карелии выступят организаторами двух торжественных мероприятий, посвященных присвоению учреждениям образования имен героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В рамках проекта ОНФ "Имя героя – школе" 7 мая в Медвежьегорской средней общеобразовательной школе №2 пройдет торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе имени Григория Исакова, одного из лучших снайперов десантного отряда Гранина, награжденного Орденом Красного знамени. Начало торжественной линейки в 11.30.

После этого активисты ОНФ отправятся в Пиндушскую среднюю общеобразовательную школу №1, где в 13.00 начнется торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе имени Александра Фанягина, стрелка 1217-го стрелкового полка 367-й стрелковой дивизии, закрывшего своим телом амбразуру, посмертно награжденного орденом боевого Красного Знамени.

В мероприятиях примет участие Черков Виктор Вячеславович, член регионального штаба ОНФ в Карелии и председатель Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство".

В программе праздников - торжественные школьные линейки, презентации подвига героев, стихи и творческие номера от учеников и педагогов школ, возложение гирлянды Памяти к Братской могиле в Медвежьегорске.