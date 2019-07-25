Двум полицейским предъявлено обвинение по делу "маньяка" Ипатова, зарезавшего двух девушек в Петрозаводске

Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Карелии Евгений Швец рассказал о деле "маньяка" Ипатова, который зарезал двух девушек в Петрозаводске.

В ходе интервью с и.о. руководителя карельского Следкома Евгением Швецом журналист интернет-газеты "Вести Карелии" Светлана Лысенко поинтересовалась о "полицейском" деле.

- И еще о так называемом "полицейском" деле. 13 ноября 2018 года карельский Следком возбудил уголовное дело по халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Связано оно с произошедшими накануне убийствами двух молодых петрозаводчанок, совершенными ранее судимым Антоном Ипатовым. Как писали "Вести Карелии", эти серийные убийства можно было предотвратить, если бы полицейские работали профессионально и не проявили халатность. Появятся ли в этом деле обвиняемые в полицейских погонах и если "да", то как скоро?

- В настоящее время Ипатов, обвиняемый в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений: убийствах, нанесении тяжких телесных повреждений, вину полностью признал. И сейчас они с адвокатом знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.

Уголовное дело по факту халатности сотрудников Управления МВД России по Петрозаводску, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, действительно возбуждено 13 ноября 2018 года по материалам проверки прокуратуры республики. Его расследование завершается, в настоящее время двоим сотрудникам петрозаводской полиции предъявлено обвинение в халатности.

В сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов ножом убил двух девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Проведенные экспертизы показали, что Ипатов вменяем.

Подвергаются ли какому-то взысканию и за что, сами сотрудники Следкома, на этот и другие вопросы ответил и.о. руководителя Следкома Карелии Евгений Швец в большом интервью журналисту интернет-издания "Вести Карелии" Светлане Лысенко, которое можно прочитать здесь.