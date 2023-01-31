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Двумя выстрелами из пистолета полицейские Петрозаводска остановили пьяного водителя (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:41, 01 Февраля 2023

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В Петрозаводске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 31 января в Петрозаводске на Лесном проспекте госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль Mitsubishi, который совершал неадекватные маневры. После того, как водитель проигнорировал требование об остановке, полицейские начали его преследование. Находившийся за рулём гражданин создавал угрозу жизни и здоровью иных участников движения.

На выезде из города после неоднократных предупреждений автоинспектор произвёл предупредительный, а затем два прицельных выстрела по колёсам автомобиля. В результате повреждения транспорт был принудительно остановлен.

Стражи правопорядка установили, что управлял иномаркой гражданин 1999 года рождения с явными признаками опьянения, не имеющий права управления транспортом. Освидетельствованием подтверждено у водителя состояние опьянения.

В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов. Один из них - за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

Кроме того, вынесены постановления об административных правонарушениях за невыполнение законного требования сотрудника об остановке, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы с одновременно включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Автомобиль перемещён на спецстоянку.

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