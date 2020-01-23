Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводком (ФОТО)

Около поселка Мелиоративный под Петрозаводском легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом, пострадавший госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 23 января в 12.30, на 433 км автодороги Кола, около Мелиоративного водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz 408.

В результате от удара микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль вылетел в кювет.





В ДТП пострадал 52-летний водитель грузового микроавтобуса, он доставлен в больницу.

Водитель Hyundai – 36-летний мужчина не пострадал, но его автомобиль загорелся через два часа после ДТП. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.



