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Новости. Общество
12:43, 09 Августа 2018

Джастина Бибера заметили плачущим на скамейке в Нью-Йорке

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Джастин Бибер – кумир большого количества молодежи. Он довольно быстро достиг своей популярности, причем в довольно юном возрасте.

По сей день все новости, связанные с ним, пользуются широкой популярностью среди фанатов и просто наблюдателей со стороны.

Фанатки постоянно следят за его личной жизнью, чтобы узнать, свободно ли его сердце. Согласно последним данным, Джастин встречается с моделью Хейли Болдуин и, судя по развивающимся отношениям, все идет к серьезному соединению двух сердец.

Пару дней назад, как сообщает журнал, Джастин вместе с Хейли отправились в поезду по Нью-Йорку на велосипедах. Но, судя по происходящим событиям, поездка не всегда была наполнена радостью.

В этот же день внимательные наблюдатели заметили Бибера на скамейке. Он закрывал лицо руками, а по щекам текли слезы. Рядом с ним была его возлюбленная, которая как могла успокаивала его. Через какое-то время все наладилось, и они поехали дальше В этот же день, через короткий промежуток времени их заметили в ресторане в Трайбеке. Там плакала уже Хейли, а Джастин её успокаивал. В чем же была причина такого поведения? Это останется загадкой.

Однако, говорить о том, что у пары произошла какая-то ссора, не представляет возможным. Ведь именно в этот день девушка разместила на своей странице в Instagram фотографию с Джастином, где они целуются. Фото было подписано: "Моя любовь".

В июле Джастин сделал Хайли предложение во время совместного отдыха на Багамах. По славам самого Джастина, он хотел немного подождать, однако не смог скрывать данное событие, так как слухи распространяются довольно быстро.

Источник, который находится в непосредственной близости к звездной паре, сообщил, что они уже планируют свадьбу, так как не хотят длительного периода помолвки. Пара проводит много времени с семьей Хейли в Нью-Йорке. Джастин выглядит очень счастливым, и это замечают все в его окружении. Так что звездных холостяков стало еще меньше. Фанаты, которые заметили обручальное кольцо на пальце девушки, считают, что они тайно обвенчались в церкви.

Подготовлено по материалам Клео.

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