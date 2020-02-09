Джеки Чан пообещал вознаграждение тому, кто найдет лекарство от коронавируса

Известный китайский актёр пообещал около 9 миллионов рублей создателю лекарства от нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом артист заявил в соцсети. Джеки Чан сообщил, что ему очень тяжело смотреть на пустые улицы, которые некогда были оживлёнными, слышать, как соотечественники погибают от болезни и как противостоят вирусу, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, пишет Life.

"Наука и технологии – это ключ к борьбе с коронавирусом, и я полагаю, что многие люди согласятся со мной и надеются, что лекарство будет создано как можно скорее. В связи с этим у меня появилась одна идея. Независимо от того, кто разработает вакцину от штамма, физическое лицо или организация, я хочу передать им за это вознаграждение в размере миллиона юаней, – написал он.

Актёр также отметил, что в это тяжёлое для страны время постоянно жертвует медицинские маски, защитную одежду и помогает популяризировать знания о профилактике и контроле коронавируса. Кроме того, он выступает перед публикой, поёт и всячески пытается подбадривать соотечественников.

Напомним, студент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, продолжает ждать результатов анализов в больнице Петрозаводска.