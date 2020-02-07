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Студент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, продолжает ждать результатов анализов в больнице Петрозаводска

Новости. Общество
15:17, 08 Февраля 2020
фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Вернувшийся из Китая в Петрозаводск студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, молодой человек был помещен в изолятор Республиканской инфекционной больницы 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали.

По информации Минздрава, материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву.

"Рассчитывали, что результаты станут известны уже на следующий день, но пока никакой информации об исследовании у нас нет. Никто не объясняет причину столь длительного отсутствия результатов тестов", - сообщали ранее "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии.

На сегодняшний день, по словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, результаты анализов еще не получены, поэтому студент продолжает находиться в инфекционной больнице.

Чувствует он себя хорошо. Температуры уже нет

Напомним, студенты из Китая проходят обучение в петрозаводской консерватории и ПетрГУ. По данным МВД Карелии, в 2019 году в нашей республике встали на миграционный учет более 1200 граждан Китая, 625 из них приехали учиться, 291 человек – это туристы, а остальные совершили поездки в основном с целью бизнеса.

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