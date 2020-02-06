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Студент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, пятый день ждет результатов анализов в больнице Петрозаводска

Новости. Общество
10:09, 06 Февраля 2020
фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Вернувшийся из Китая в Петрозаводск студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, молодой человек был помещен в изолятор Республиканской инфекционной больницы 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали.

"Мы направили материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Рассчитывали, что результаты станут известны уже на следующий день, но пока никакой информации об исследовании у нас нет. Никто не объясняет причину столь длительного отсутствия результатов тестов", - рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии.

При этом студент чувствует себя хорошо. Температуры у него уже нет.

Напомним, студенты из Китая проходят обучение в петрозаводской консерватории и ПетрГУ. По данным МВД Карелии, в 2019 году в нашей республике встали на миграционный учет более 1200 граждан Китая, 625 из них приехали учиться, 291 человек – это туристы, а остальные совершили поездки в основном с целью бизнеса.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-06 11:43:56
Инкубационный период этого вируса 20 дней , анализы будут браться повторно и снова отправляться в Санкт-Петербург и Москву пока не пройдёт этот период. Так что китайцу придётся подождать пока заболевание или не подтвердится ,или подтвердится.
насмешница
2020-02-06 12:18:33
zanoza,
инкубационный период — отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов болезни.
Факт наличия вируса в организме устанавливается сразу. Просто, похоже, никого это особо не беспокоит.
zanoza
2020-02-06 12:53:04
насмешница, как показывает практика (по Тюмени) вирус был обнаружен далеко не сразу, а после повторных анализов.
кир
2020-02-06 11:08:48
Даже при угрозе эпидемии медики не будут работать круглосуточно и без выходных. Наши люди.
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