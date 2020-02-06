Студент, госпитализированный с подозрением на коронавирус, пятый день ждет результатов анализов в больнице Петрозаводска

Вернувшийся из Китая в Петрозаводск студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, молодой человек был помещен в изолятор Республиканской инфекционной больницы 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали.

"Мы направили материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Рассчитывали, что результаты станут известны уже на следующий день, но пока никакой информации об исследовании у нас нет. Никто не объясняет причину столь длительного отсутствия результатов тестов", - рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии.

При этом студент чувствует себя хорошо. Температуры у него уже нет.

Напомним, студенты из Китая проходят обучение в петрозаводской консерватории и ПетрГУ. По данным МВД Карелии, в 2019 году в нашей республике встали на миграционный учет более 1200 граждан Китая, 625 из них приехали учиться, 291 человек – это туристы, а остальные совершили поездки в основном с целью бизнеса.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.