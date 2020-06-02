Дженнифер Энистон продаст на аукционе свое обнаженное фото

Актриса решила таким образом помочь в борьбе с коронавирусом.

Звезды шоу-бизнеса продолжают помогать страдающим от коронавируса любыми возможными способами, пишет Teleprogramma.



Актриса Дженнифер Энистон решила провести необычный аукцион, главным и единственным лотом которого станет ее обнаженная фотография. Об этом звезда сериала "Друзья" сообщила в своем личном аккаунте в Instagram.





Фотография датируется 1995 годом, на ней актриса сидит полностью обнаженной, прикрыв ногой все самое откровенное. Кадр был сделан фотографом Марком Селигером. Что примечательно, все вырученные деньги отправятся на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее фотография обнаженной Мэрилин Монро также недавно была выставлена на продажу. Стартовая цена лота – 1000 долларов.