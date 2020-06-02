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Дженнифер Энистон продаст на аукционе свое обнаженное фото

Новости. Вечерняя столица
23:30, 02 Июня 2020
фото: © instagram.com/jenniferaniston
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Актриса решила таким образом помочь в борьбе с коронавирусом.

Звезды шоу-бизнеса продолжают помогать страдающим от коронавируса любыми возможными способами, пишет Teleprogramma.

Актриса Дженнифер Энистон решила провести необычный аукцион, главным и единственным лотом которого станет ее обнаженная фотография. Об этом звезда сериала "Друзья" сообщила в своем личном аккаунте в Instagram.

Фотография датируется 1995 годом, на ней актриса сидит полностью обнаженной, прикрыв ногой все самое откровенное. Кадр был сделан фотографом Марком Селигером. Что примечательно, все вырученные деньги отправятся на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее фотография обнаженной Мэрилин Монро также недавно была выставлена на продажу. Стартовая цена лота – 1000 долларов.

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Комментарии

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Неравнодушный
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