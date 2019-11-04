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Новости. Общество
21:20, 04 Ноября 2019
фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Энистон закрутила новый роман

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Звезда сериала "Друзья" знакома с новоиспеченным бойфрендом на протяжении нескольких лет, но встречаться они начали только сейчас.

Новым избранником актрисы стал режиссер Уилл Спек. Несмотря на то, что Энистон несколько лет знакома с возлюбленным, встречаться они начали лишь недавно. Пара часто ходит на свидания. Об этом сообщает сайт "Starhit.ru".

50-летняя Дженнифер Энистон была замужем два раза. Первым мужем звезды сериала "Друзья" был актер Брэд Питт. Экс-супруги прожили вместе пять лет, после чего решили развестись. Второй брак Энистон был с другим коллегой по цеху Джастином Теру, с которым актриса познакомилась на съемочной площадке кинофильма "Жажда странствий". Но и в этот раз история закончилась для Дженнифер разрывом отношений. 

После неудач в семейной жизни Энистон долго не могла найти любимого мужчину, но сейчас звезда решилась на новый роман. Бойфрендом актрисы стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Он смог произвести впечатление на Дженнифер, которая сочла его остроумным и отзывчивым.

Влюбленные познакомились три года назад на съемках фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого был Уилл. В последние несколько недель любопытные папарацци то и дело застают пару на очередном тайном свидании. На данный момент Спек и Энистон не выходили в свет официально.

Месяц назад  Дженнифер даже обратилась в специальное агенство в поисках личного счастья. Брачная служба получила от Энистон оплату в размере 750 тысяч долларов за организацию свидания с подходящим кандидатом. Бизнесмен, с которым встретилась актриса, оказался далек от мира шоу-бизнеса и предпочитал держаться на расстоянии от светской хроники. Тогда поклонники звезды пророчили ей новый роман, но этого так и не произошло. 

Отметим, что уже несколько лет в Голливуде говорят о возможном воссоединении Энистон с первым супругом Брэдом Питтом. Дело в том, что экс-возлюбленные часто пересекаются по работе, а также периодически поддерживают общение. Тем не менее актеры отрицают такую возможность и относятся к слухам с юмором.

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