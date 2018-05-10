Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой

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Дженнифер Лопез опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в наряде от Valentino.
Поклонники были единодушны — образ артистки вызвал множество восторженных отзывов, пишет Леди.mail.ru.
"Ты потрясающая", "Невероятная", "Вам идет, что угодно", "Вот это ножки", — написали в помментариях пользователи Сети.
На днях Дженнифер в красных шортах и берете снялась в откровенной рекламе Guess, а недавно вышла на красную дорожку в леопардовом платье.
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