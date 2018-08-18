Джигурда заступился за Панина, утроившего пьяный дебош на борту самолета

Алексей Панин в очередной раз оказался в эпицентре скандала после того, как его сняли с рейса Симферополь-Москва.

На днях стало известно, что Панин утроил дебош на борту самолета, летевшего по маршруту Симферополь-Москва. По сообщениям очевидцев, Алексей вел себя неадекватно, и в результате, его сняли с рейса. Сам же актер отказался подтверждать данную информацию, сообщив "СтарХиту", что у него не возникало проблем во время перелета.

Теперь же за артиста заступился его давний приятель Никита Джигурда. По мнению скандального актера, Панин действительно не причастен к произошедшему, а вся ситуация сфабрикована против него.

"Никакого дебоша не было, ничего не было. Идет атака, конкуренция. Панин — суперталантливый артист мирового уровня, который при этом высказывает свою позицию как пацан. У нас в шоу-бизнесе такое поведение не нравится, ведь он выдает неприятные секреты известных персонажей. Поэтому против него и идет целенаправленная травля", — заявил Джигурда.

По словам актера, Панин не причастен к произошедшему скандалу, а ролики, появившиеся в Сети, являются фейком. Кстати ранее Алексей подвергся критике и из-за своего экстравагантного отдыха в Крыму. Дело в том, что артист в очередной раз загорал нагишом на одном из пляжей вместе с друзьями, а сопровождала его несовершеннолетняя дочь.

Сам Алексей старается не обращать внимания на негатив, направленный в его адрес. Так, в Инстаграме он ответил шуткой на многочисленные вопросы о своем поведении на борту транспортного средства.

"Самолет развернул, дебош устроил и еду в Москву", — заявил артист.