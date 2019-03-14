Джип протаранил автомобиль под Петрозаводском, есть пострадавшие

Новости по теме
Загрузка...
Женщина и 12-летняя девочка пострадали в ДТП в Прионежском районе в районе Бесовецкого гарнизона, сообщает УГИБДД по Карелии.
Около 15.30 на автодороге Петрозаводск - Суоярви в районе поворота на гарнизон Бесовец произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, водитель Toyota land Cruiser, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество Renault Sandero и врезался в него.
В ДТП получили травмы пассажиры французской иномарки - женщина и 12-летняя девочка.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
12.03.2019, 15:33
11.03.2019, 22:00
10.03.2019, 14:30
10.03.2019, 11:00
07.03.2019, 14:07
Аналитика
13.03.2019 11:53
Капитал
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
13.03.2019 10:08
11.03.2019 15:47
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
Чтиво
13.03.2019 09:18
Без политики
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
Медиа
13.03.2019 09:29
Опрос
За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
Комментарии