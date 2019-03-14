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Новости. Происшествия
16:44, 14 Марта 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Джип протаранил автомобиль под Петрозаводском, есть пострадавшие

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Женщина и 12-летняя девочка пострадали в ДТП в Прионежском районе в районе Бесовецкого гарнизона, сообщает УГИБДД по Карелии.

Около 15.30 на автодороге Петрозаводск - Суоярви в районе поворота на гарнизон Бесовец произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель Toyota land Cruiser, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество Renault Sandero и врезался в него.

В ДТП получили травмы пассажиры французской иномарки - женщина и 12-летняя девочка.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

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