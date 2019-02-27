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Новости. Общество
11:38, 27 Февраля 2019
фото: Столица на Онего

"Единая Россия" начала прием документов на праймериз в Петросовет

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В Петрозаводске в местном отделении партии "Единая Россия" стартовал прием заявлений для участия в предварительном голосовании.

Петрозаводское местное отделение партии объявило о начале приема заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в осенних дополнительных выборах депутата в Петрозаводский городской совет по 8 избирательному округу.

Прием заявлений будет осуществляться по адресам: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 4, кабинет 25а и пр. Ленина, 2, кабинет 605.


График приема заявлений: с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов. Прием продлится с 25 февраля по 30 апреля 2019 года

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Комментарии

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Копатыч
2019-02-27 12:32:07
Праймериз, флешмоб, кластер, мундиаль и т.д. и т.п. По-русски нужно выражаться, товарищи, а иначе выглядит очень смешно.
Гость
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