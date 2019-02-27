"Единая Россия" начала прием документов на праймериз в Петросовет

В Петрозаводске в местном отделении партии "Единая Россия" стартовал прием заявлений для участия в предварительном голосовании.

Петрозаводское местное отделение партии объявило о начале приема заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в осенних дополнительных выборах депутата в Петрозаводский городской совет по 8 избирательному округу.

Прием заявлений будет осуществляться по адресам: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 4, кабинет 25а и пр. Ленина, 2, кабинет 605.



График приема заявлений: с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов. Прием продлится с 25 февраля по 30 апреля 2019 года