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Новости. Политика
15:02, 03 Марта 2019
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

"Единая Россия" является социальным раздражителем и "проблемным активом", считает политолог

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Известный карельский политолог Олег Реут рассказал о начале подготовки партийных отделений республики к выборам 2021 года.

В Единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания республики и Петрозаводского городского совета. Конечно, на данном этапе политического процесса нет резона называть конкретные фамилии. Сейчас куда важнее сформулировать точные и актуальные вопросы, считает политолог Олег Реут.

"Стоит констатировать, что в Карелии одной из характеристик электоральной динамики становится демонстративная перекошенность партийной системы. Карельское отделение "Единой России", даже располагая абсолютным большинством в Законодательном собрании республики и устойчивым большинством в Петрозаводском горсовете, демонстрирует определённую хрупкость, так как не воспринимается как структурная опора регионального политического режима. "Единая Россия" утрачивает связь с центристски настроенным избирателем и фактически находится на одном поле со своими основными конкурентами – КПРФ и "Справедливой Россией".

Однако в отличие от двух последних партий именно "Единая Россия" является социальным раздражителем и "проблемным активом", а при возникновении даже минимально негативных трендов общественных настроений именно партия власти превращается в объект протестной консолидации. Смогут ли её конкуренты выработать действительно новую электоральную повестку и привлечь новых лидеров общественного мнения, станет ясно уже в самое ближайшее время", - пишет Реут.  

Подробнее – в материале "Единая Россия" превратилась в "проблемный актив"

 

 

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