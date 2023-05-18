«Единая Россия» потребовала отменить решение о закрытии детского сада

О намерениях закрыть один из корпусов детского сада «Журавушка» в Пудоже в своем официальном паблике в соцсети сообщила районная администрация. Районные чиновники мотивировали это тем, что в городе уменьшилось количество детей дошкольного возраста.

Сейчас в Пудоже функционируют пять корпусов детского сада «Журавушка» и местные власти утверждают, что с начала нового учебного года будет задействовано лишь 75 % проектной мощности зданий. Районная администрация решила закрыть корпус на ул. Садовой, а детей пообещала обеспечить местами в оставшихся корпусах. Также местные чиновники попытались успокоить педагогов, заявив, что сокращение работников будет минимальным и коснется только сотрудников пенсионного возраста.

Но такие объяснения не устроили ни жителей Пудожа, ни руководство «Единой России» в Карелии. Секретарь регионального отделения Элиссан Шандалович срочно собрал заседание президиума регионального политсовета партии. По его итогам он также провел встречу с министром образования и спорта Романом Голубевым.



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«Ситуация совершенно недопустимая. Районная администрация приняла решение единолично, не обсудив его с жителями, с родителями детей. Между тем, мы многократно подчеркивали: все подобные намерения должны обсуждаться с людьми. Руководству района нужно срочно искать выход совместно с родителями. Считаю, что местная администрация должна приостановить это решение. Все такие изменения нужно принимать во взаимодействии с родителями, думать в первую очередь о том, чтобы обеспечить комфортные, безопасные условия пребывания детей. Президиум регионального политсовета «Единой России» попросил министра образования Романа Голубева срочно включиться и обеспечить соблюдение прав и интересов детей», - сказал Элиссан Шандалович.