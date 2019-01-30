"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного Алексея Лучина

На конференции Прионежского отделения "Единой России" принято решение о приостановке членства в партии бывшего главы района Алексея Лучина, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Единороссы Прионежья в соответствии с Уставом приостановили членство в партии бывшего руководителя района Алексея Лучина, который на прошлой неделе был арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ныне действующий глава Прионежского района и руководитель местного партийного отделения Вадим Сухарев.

Решение было принято на конференции местного отделения "Единой России", которое состоялось накануне в здании районной администрации.

"В связи с приостановлением членства в партии Алексея Лучина, на основании п.4.4.6 Устава в состав местного политсовета Прионежского отделения был избран Григорий Шемет", - сообщил Сухарев. Отметим, что Григорий Шемет является руководителем администрации Прионежского района.

Напомним, что Петрозаводский городской суд 25 января взял под стражу до 16 марта экс-главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и особо крупном мошенничестве.

По данным источников в правоохранительных органах Карелии, уголовное дело в отношении Алексея Лучина связано со строительством жилья по программе переселения из аварийного фонда в Прионежском районе. Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй" построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Квартиры были выкуплены властями для переселенцев из аварийного жилья. Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина. До этого времени ее возглавлял сам Лучин.

Во время эксплуатации жилья гражданами дома № 1 по Заречной улице были "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Карелии выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.