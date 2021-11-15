«Единая Россия» привлекла на борьбу с коронавирусом больше 100 тысяч человек

Председатель партии пообещал, что ЕР будет помогать всем, вне зависимости от политических убеждений.

На сегодняшнем съезде «Единой России» Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии и рассказал о ее роли в разрешении пандемийного кризиса.

«В этих условиях партия в известной степени помогала государству в исполнении его государственных функций», — отметил он.

В период пандемии продолжали работать приемные «Единой России». Они проводили дистанционные приемы граждан, оказывали юридическую поддержку и действовали как площадка для волонтеров. Сотрудники доставляли и продолжают доставлять нуждающимся продукты и медикаменты, помогают в работе медицинских учреждений.

«Это люди, которые искренне сопереживали пострадавшим от пандемии. Вкладывали в свою работу всю душу, сердце вкладывали — и не требовали ничего взамен. Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз сказать им огромное спасибо. Среди них были разные люди, но были и наши коллеги, наши депутаты всех уровней — от муниципальных советов до Государственной Думы. За эти два года они отработали в волонтерских структурах более 600 тысяч смен», — отметил Дмитрий Медведев.

Всего на борьбу с коронавирусом ЕР привлекла больше 100 000 человек. Во всех российских регионах были организованы волонтерские центры с участием общественных добровольческих организаций. «Единая Россия» первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе». За время пандемии на «горячую линию» движения поступили более миллиона семисот сообщений, а волонтеры-медики отработали более миллиона смен в поликлиниках и больницах.

«Одновременно „Единая Россия“ организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов. Более 500 млн рублей мы направили на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты», — сказал председатель партии.

Он также напомнил, что усилиями партии были собраны тысячи компьютеров и планшетов для нуждающихся семей с детьми-школьниками, которые перешли учиться «на удаленку». Закупала ЕР и аппараты ИВЛ для больниц в определенных отдаленных регионах, машины скорой помощи и реанимации, легковые автомобили для поездок врачей к пациентам.

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Мы будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, несмотря на возникшие многочисленные трудности, Россия смогла избежать тяжелых последствий пандемии коронавируса. Медведев также напомнил, что болезнь пока не отступает, и с ней предстоит долгая борьба. А значит, на депутатов и волонтеров ложится и дополнительная задача — донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации от коронавируса