890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

«Единая Россия» привлекла на борьбу с коронавирусом больше 100 тысяч человек

Новости. Общество
18:00, 04 Декабря 2021
фото: © ER.RU

Новости партнеров

Председатель партии пообещал, что ЕР будет помогать всем, вне зависимости от политических убеждений.

На сегодняшнем съезде «Единой России» Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии и рассказал о ее роли в разрешении пандемийного кризиса.

«В этих условиях партия в известной степени помогала государству в исполнении его государственных функций», — отметил он.

В период пандемии продолжали работать приемные «Единой России». Они проводили дистанционные приемы граждан, оказывали юридическую поддержку и действовали как площадка для волонтеров. Сотрудники доставляли и продолжают доставлять нуждающимся продукты и медикаменты, помогают в работе медицинских учреждений.

«Это люди, которые искренне сопереживали пострадавшим от пандемии. Вкладывали в свою работу всю душу, сердце вкладывали — и не требовали ничего взамен. Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз сказать им огромное спасибо. Среди них были разные люди, но были и наши коллеги, наши депутаты всех уровней — от муниципальных советов до Государственной Думы. За эти два года они отработали в волонтерских структурах более 600 тысяч смен», — отметил Дмитрий Медведев.

Всего на борьбу с коронавирусом ЕР привлекла больше 100 000 человек. Во всех российских регионах были организованы волонтерские центры с участием общественных добровольческих организаций. «Единая Россия» первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе». За время пандемии на «горячую линию» движения поступили более миллиона семисот сообщений, а волонтеры-медики отработали более миллиона смен в поликлиниках и больницах.

«Одновременно „Единая Россия“ организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов. Более 500 млн рублей мы направили на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты», — сказал председатель партии.

Он также напомнил, что усилиями партии были собраны тысячи компьютеров и планшетов для нуждающихся семей с детьми-школьниками, которые перешли учиться «на удаленку». Закупала ЕР и аппараты ИВЛ для больниц в определенных отдаленных регионах, машины скорой помощи и реанимации, легковые автомобили для поездок врачей к пациентам.

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Мы будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, несмотря на возникшие многочисленные трудности, Россия смогла избежать тяжелых последствий пандемии коронавируса. Медведев также напомнил, что болезнь пока не отступает, и с ней предстоит долгая борьба. А значит, на депутатов и волонтеров ложится и дополнительная задача — донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации от коронавируса

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-12-04 19:53:14
„Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали, и безответственных радикалов, которые заменили собой полицию и армию. Пустоту власти заполнил хаос.“ — Дмитрий Анатольевич Медведев

Вася
2021-12-04 19:28:29
Этим они еще больше разозлят глубинный народ.
Вася
2021-12-04 19:11:03
Чтоб в последний раз отмечали..
Вася
2021-12-04 19:10:02
Я желаю им, чего они желают нам
Изя
2021-12-04 19:07:09
Столица совсем решила извести своих читателей , печатая этот бред )) Д.А. ещё не хватало почитать и не встать ((((((((((((((( :)
0ff
2021-12-04 18:17:30
А яблочнутые лишь бы против
Offff
2021-12-04 18:50:02
0ff/эксперд . Скажи мне как служака . Почему Бабу Валю, или зечку Бутину не объявили иностранными агентами . У бабы Вали доча с внучой живут в Гамбурге и не собираются в Россию . А Бутина получала деньги от американского сенатора . Разберись , может это зрада? Дадут тебе повышение ... и не будешь здесь уныло канючить про яблочников . :)
0ff
2021-12-04 19:26:52
Offff, колготочник, у Бабы эмми сын и дочка живут в цэ эуропе и чо ? А ты дрова у соседей тыришь
Offff
2021-12-04 19:52:23
0ff/ эксперддд , я знаю , что ты колготочник , не стоит напоминать . ))) Так , что с иностранными агентами ? Ты написал рапорт ? Тут же зрада . Может они завербованы ...давай соберись ! Вождь в опасности ! А ты про какие то дрова ноешь . Эх , не быть тебе генералом . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 6
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 3
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

03.12.2021 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»