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«Единая Россия» выдвинула кандидата на выборы главы Карелии

Новости. Политика
20:04, 05 Июня 2022
фото: © Николай Смирнов

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Делегаты конференции Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» практически единогласно поддержали выдвижение Артура Парфенчикова кандидатом на участие в выборах главы республики.

Как сообщается на сайте «Единой России» в Карелии, ранее Президиум регионального политического совета партии выдвинул кандидатуры на участие в выборах высшего должностного лица региона. В список вошли четыре кандидата. Это действующий глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Петросовета Надежда Дрейзис, директор Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов и проректор ПетрГУ, сопредседатель регионального штаба ОНФ Василий Катаров.

Сегодня, 5 июня, кандидатуры четырех участников предварительного голосования были внесены в бюллетени для голосования на конференции Карельского регионального отделения партии. В результате делегаты практически единогласно поддержали выдвижение Артура Парфенчикова кандидатом на участие в выборах главы республики.

Секретарь регионального регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович отделения подчеркнул, что очень важно сохранить сплоченность, единство, эффективную командную работу на протяжении всех следующих пяти лет. И не снижать темпы выполнения Народной программы «Единой России», в которую жители Карелии внесли более 40 тысяч инициатив, обеспечить преемственность в реализация курса на развитие республики.

«Все минувшие пять лет мы действительно трудились одной командой. В непростой период пандемии доказали, что вместе способны справиться с новыми сложными вызовами. Наша партия совместно с органами исполнительной власти оперативно принимала все необходимые решения, чтобы поддержать граждан и экономику. Наши волонтеры помогали тем, кому поддержка была особенно необходима: пожилым людям и многодетным семьям, врачам и социальным учреждениям. Сегодня мы, объединившись вокруг нашего президента, так же активно помогаем жителям Донецкой и Луганской Народных республик, поддерживаем российских военнослужащих, которые защищают Донбасс и отстаивают суверенитет и безопасность нашей страны. Вместе принимаем важнейшие и своевременные решения в условиях экономической агрессии Запада против нашей страны: решения, которые направлены не просто на адаптацию экономики и социальной сферы к новым геополитическим реалиям, но прежде всего на поиск новых путей и возможностей развития», — отметил на конференции Элиссан Шандалович.

Руководитель республики поблагодарил региональное отделение партии за поддержку. Артур Парфенчиков отметил, что, опираясь на достигнутые результаты, в Карелии предстоит решить ещё немало задач.

«Уверен, все мы — единомышленники. Мы должны сплотить все здоровые силы республики, большинство нашего общества, вокруг Президента, вокруг курса на развитие нашей республики и вокруг нашей Народной программы, которую мы сформируем все вместе», — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее со своими кандидатами на выборы главы региона определились партии «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Демократическая партия России», «Казачья партия Российской Федерации», «Родина».

Выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.

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