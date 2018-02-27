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Новости. Политика
18:20, 27 Февраля 2018

"Единороссов" обязали привести на выборы других избирателей

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Квота для депутата сельсовета – 20, для заксобрания – 50 человек.

Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект "Мегаполис" по повышению явки на президентских выборах 2018 года в российских городах-миллионниках, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

По словам источников газеты, к мобилизации граждан привлечена партия "Единая Россия" - каждый из ее членов, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определенное количество граждан.

Пропорция разработана с учетом статуса "единоросса". Если от депутата сельсовета требуется предоставить в партию список из 20 избирателей с паспортными данными, то от депутата заксобрания - уже 50.

По словам источника "Ъ" в одном из региональных исполкомов "Единой России", недостаточно просто сдать списки с произвольными данными: каждого включенного обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный "единоросс". Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учетом количества "единороссов" на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.

На выборах в Госдуму в 2016 году применяли схему "один плюс 10" - один "единоросс" должен был привести на избирательный участок 10 человек.

Вопрос о повышении явки на президентских выборах 2018 года, по данным СМИ, является одним из самых острых в Кремле. Так, источники "Коммерсанта" утверждают, что ориентиром по явке выбраны выборы 2008 года (тогда она составила в среднем 69,81% по стране). Ранее также обсуждали версию, что выборы должны пройти по формуле "70 на 70" (70% голосов за Владимира Путина при явке в 70%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-02-27 22:10:37
Бу га га!
mts
2018-02-27 21:15:50
Грудинин запасной вариант. Собчака раздражающий. Всё. Больше никому неинтересно поднимать страну.
Плейшнер
2018-02-27 20:06:32
Едросы Карелии , предлагаем сдаться коммунистам , до выборов. Гарантируем частичную сохранность наворованного и возможно свободу рядовым членам . ( КПРФ )
Серж
2018-02-27 19:55:26
Кто бы сомневался , что поручение патрона будет провалено полностью , эффект будет донаоборот . Если бы эти едросы еще и умели что то организовывать , а не только воровать и лизать " что ниже пояса " (с )
йошкин кот
2018-02-27 19:50:54
так! уболтали, искусители. мне "за пойти" - мороженое, детям...тоже мороженое. жене ...ай, да тоже мороженое.
sherhan2
2018-02-27 19:47:25
А что Титов? :)
Прохор
2018-02-27 18:39:32
Правильно: привести и дать им проголосовать за Грудинина....хи,хи....
Доктор Лень
2018-02-27 18:51:14
Ув.Прохор, : "хе-хе-хе!!"
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