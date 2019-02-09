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Новости. Политика
10:32, 09 Февраля 2019
фото: https://karel.er.ru/news/2019/2/7/elissan-shandalovich-vystupil-na-konferencii-petrozavodskogo-otdeleniya-partii/

"Единороссы" определятся, что делать дальше

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Сегодня в Петрозаводске состоится конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Как сообщается на официальном сайте "Единой России", 9 февраля в Петрозаводске состоится XXXI конференция Карельского регионального отделения партии.  Дата проведения конференции была утверждена 16 января на заседании регионального политического совета. В Петрозаводске 7 февраля состоялась конференция местного отделения "Единой России". 

На республиканской конференции ее участники определят приоритетные направления дальнейшей работы партии в Карелии. 

Конференция состоится в 14 часов в офис-центре гостиницы "Фрегат". 

 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-09 11:04:16
Я верю в обновление "Единой России". Я верю им и верю в то, что они способны что-то поменять. Пусть и не сразу.)))
однозначно
2019-02-09 10:52:14
Списочный состав участников и ихние должности - в студию. На официальном сайте этой конторы таких данных нету. Шифруются
Гость
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