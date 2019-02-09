"Единороссы" определятся, что делать дальше

Сегодня в Петрозаводске состоится конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

Как сообщается на официальном сайте "Единой России", 9 февраля в Петрозаводске состоится XXXI конференция Карельского регионального отделения партии. Дата проведения конференции была утверждена 16 января на заседании регионального политического совета. В Петрозаводске 7 февраля состоялась конференция местного отделения "Единой России".

На республиканской конференции ее участники определят приоритетные направления дальнейшей работы партии в Карелии.

Конференция состоится в 14 часов в офис-центре гостиницы "Фрегат".