Единороссы взяли 12 из 14 мандатов в горсовет Петрозаводска

Партия "Единая Россия" завоевала больше всего мест в Петросовете.

Партия власти одержала победу на выборах в Петрозаводский городской совет. Из 14 мандатов 12 оказались в руках единороссов. И лишь два получили представители КПРФ. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель ЦИКа Карелии Алексей Бахилин.

При этом, по словам Бахилина, в новом составе Петросовета будут работать 6 политических партий. Проходят в горсовет "Единая Россия" с 29,26% голосов, КПРФ - 17,88%, "Справедливая Россия - За правду" с 11,15%, "Яблоко" - 10,88%, ЛДПР - 7,82% и партия пенсионеров с 7,27%.

Ранее сообщалось, что из 18-ти мандатов в Законодательное собрание республики 16 оказались у представителей партии «Единая Россия», сообщили в ЦИК Карелии.