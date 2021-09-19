В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент

Из 18-ти мандатов в Законодательное собрание республики 16 оказались у представителей партии «Единая Россия», сообщили в ЦИК Карелии.

По результатам обработки 100% бюллетеней в регионе на выборах депутатов Законодательного собрания республики седьмого созыва по одномандатным избирательным округам победу одержали «единороссы». По одному мандату оказалось у партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ.

Округ № 1 Петрозаводский

Виталий Красулин. — 28,56% (Единая России)

Округ № 2 Петрозаводский

Марина Гуменникова — 37,63% (Единая Россия)

Округ № 3 Петрозаводский

Алексей Хейфец — 32,08% (Единая Россия)

Округ № 4 Петрозаводский

Ольга Билко — 42,77% (Единая Россия)

Округ № 5 Петрозаводский

Сергей Шугаев — 35,65% (Единая Россия)

Округ № 6 Петрозаводский

Галина Гореликова — 29,49% (Единая Россия)

Округ № 7 Петрозаводский

Анна Лопаткина — 32,72% (Единая Россия)

Округ № 8 Северный

Андрей Монастыршин — 33,61% (КПРФ)

Округ № 9 Северно-Карельский

Максим Воробьёв — 64,05% (Единая Россия)

Округ № 10 Поморский

Ирина Кузичева — 34,36% (Единая Россия)

Округ № 11 Сегежский

Наталья Карапетян — 36,06% (Единая Россия)

Округ № 12 Пудожский

Наталья Лисина — 25,4% (Единая Россия)

Округ № 13 Западно-Карельский

Татьяна Тишкова — 32,63% (Единая Россия)

Округ № 14 Кондопожский

Олег Зайцев — 34,67% (Единая Россия)

Округ № 15 Приладожский

Александр Федичев — 39,50% (Справедливая Россия — За правду)

Округ № 16 Центрально-Карельский

Галина Алупова — 39,11% (Единая Россия)

Округ № 17 Пригородный

Ольга Шмаеник — 39,64% (Единая Россия)

Округ № 18 Южно-Карельский

Юрий Васильев — 34,78% (Единая Россия).

Напомним, партия власти набрала почти 29% на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу.