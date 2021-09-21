Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Единственный в Карелии центр, оказывающий помощь женщинам с детьми в трудной ситуации, просит денег на выживание

Новости. Общество
11:29, 26 Сентября 2021
фото: sobe.ru

Новости партнеров

Социальный центр «Мама-Дом» собирает деньги, чтобы продолжить работать и помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.

«Друзья, очень нужна поддержка. Примем с благодарностью любую сумму. Женщины, прибывающие в центр, получают помощь совершенно бесплатно, но при этом центр несет ежедневные затраты по коммунальным платежам, аренде, выплатам заработной платы, налогов штатным сотрудникам. На сегодняшний день государство не оказывает существенной поддержки НКО. Некоммерческим организациям самим приходится изыскивать средства на текущую деятельность и содержание помещений для реализации социально значимых проектов», - сообщается в паблике центра «Мама-Дом».

Создатели центра рассказали, что для работы приюта для женщин с детьми необходима стабильная финансовая помощь. Каждый месяц перед фондом стоит острый вопрос по оплате труда сотрудников, работающих в приюте, и оплате коммунальных расходов: электроэнергия, отопление, вода, содержание помещений, аренда.

«Поддержите, пожалуйста, единственный в Карелии центр для мам, предоставляющий временный приют. Очень нуждаемся в вашем участии!» - просят организаторы.

Сумма сбора: 88530 руб. (до 30 числа каждого мес.)
Собрано сентябрь: 38560 руб.
Осталось собрать: 49970 руб.
До конца сбора: 9 дней.

Если захотите помочь приюту для женщин с детьми, которые бежали от избивающих их мужей, лишились дома по каким-то причинам, остались на улице без средств к существованию, то реквизиты для перевода средств можно найти здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»