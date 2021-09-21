Единственный в Карелии центр, оказывающий помощь женщинам с детьми в трудной ситуации, просит денег на выживание

Социальный центр «Мама-Дом» собирает деньги, чтобы продолжить работать и помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.

«Друзья, очень нужна поддержка. Примем с благодарностью любую сумму. Женщины, прибывающие в центр, получают помощь совершенно бесплатно, но при этом центр несет ежедневные затраты по коммунальным платежам, аренде, выплатам заработной платы, налогов штатным сотрудникам. На сегодняшний день государство не оказывает существенной поддержки НКО. Некоммерческим организациям самим приходится изыскивать средства на текущую деятельность и содержание помещений для реализации социально значимых проектов», - сообщается в паблике центра «Мама-Дом».

Создатели центра рассказали, что для работы приюта для женщин с детьми необходима стабильная финансовая помощь. Каждый месяц перед фондом стоит острый вопрос по оплате труда сотрудников, работающих в приюте, и оплате коммунальных расходов: электроэнергия, отопление, вода, содержание помещений, аренда.

«Поддержите, пожалуйста, единственный в Карелии центр для мам, предоставляющий временный приют. Очень нуждаемся в вашем участии!» - просят организаторы.

Сумма сбора: 88530 руб. (до 30 числа каждого мес.)

Собрано сентябрь: 38560 руб.

Осталось собрать: 49970 руб.

До конца сбора: 9 дней.

Если захотите помочь приюту для женщин с детьми, которые бежали от избивающих их мужей, лишились дома по каким-то причинам, остались на улице без средств к существованию, то реквизиты для перевода средств можно найти здесь.