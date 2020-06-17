Едва не утонувший в Петрозаводске кайтингист находился в воде около 40 минут

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали подробности инцидента на Онежском озере.

Напомним, вчера в 14.19 в пожарно-спасательную службы поступило тревожное сообщение о том, что в Петрозаводской губе Онежского озера тонет кайтингист. Спасатели на катере доплыли до мужчины и доставили его на берег к личному автомобилю.

По информации Госкомитета, спортсмен потерял управление кайтом, когда находился в воде далеко от берега.

Очевидцы утверждали, что напротив переулка Озерный в Онежское озеро упал парашютист. Меньше чем за 10 минут 4 специалиста на рабочем катере БЛ-820 добрались до пострадавшего, спасли и доставили на берег.

Выяснилось, что житель Петрозаводска вышел на своем кайте в Онежское озеро, в процессе занятий спортом потерял управление. Затонувший кайт и намокшие спортивные приспособления не позволяли мужчине самостоятельно добраться до берега.

До прибытия спасателей мужчина находился на воде уже в течение тридцати-сорока минут. Спортсмен не пренебрегал мерами безопасности и был одет в специальную форму, которая не позволила ему замерзнуть после длительного нахождения в воде.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то сразу же звоните "01" или "112".