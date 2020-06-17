890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности 5
Сегодня 06:40
Директора Дома культуры в районе Карелии оштрафовали за заваленные пожарные выходы 2
17.06.2020 17:40
Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии
Сегодня 08:58
Власти снесут гаражи в прибрежной зоне Петрозаводска 1
17.06.2020 18:40
Синоптики обещают холодные выходные в Карелии 1
Сегодня 09:46

Едва не утонувший в Петрозаводске кайтингист находился в воде около 40 минут

Новости. Происшествия
16:30, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали подробности инцидента на Онежском озере.

Напомним, вчера в 14.19 в пожарно-спасательную службы поступило тревожное сообщение о том, что в Петрозаводской губе Онежского озера тонет кайтингист. Спасатели на катере доплыли до мужчины и доставили его на берег к личному автомобилю.

По информации Госкомитета, спортсмен потерял управление кайтом, когда находился в воде далеко от берега.

Очевидцы утверждали, что напротив переулка Озерный в Онежское озеро упал парашютист. Меньше чем за 10 минут 4 специалиста на рабочем катере БЛ-820 добрались до пострадавшего, спасли и доставили на берег.

Выяснилось, что житель Петрозаводска вышел на своем кайте в Онежское озеро, в процессе занятий спортом потерял управление. Затонувший кайт и намокшие спортивные приспособления не позволяли мужчине самостоятельно добраться до берега.

До прибытия спасателей мужчина находился на воде уже в течение тридцати-сорока минут. Спортсмен не пренебрегал мерами безопасности и был одет в специальную форму, которая не позволила ему замерзнуть после длительного нахождения в воде.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то сразу же звоните "01" или "112".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 5
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»