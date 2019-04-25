Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:36, 25 Апреля 2019
фото: Павел Буренков / vk.com

Эффективность заграничных командировок чиновников Карелии близка к нулю, заявил политолог

Загрузка...

Политолог Олег Реут проанализировал эффективность командировок за рубеж карельских чиновников.

"Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай" – под таким заголовком на сайте "Столицы на Онего" появилось сообщение о несогласии Павла Буренкова, министра экономического развития и промышленности республики, с критическими публикациями ряда общефедеральных и региональных средств массовой информации.

Министр полагает, что "результативность участия в мероприятиях имеет, так называемый, отложенный эффект". В принципе, всё в нашей жизни может быть охарактеризовано, как проявление причинно-следственных связей, аккумулирующих "отложенные эффекты" от ранее совершённых действий. Это, естественно, вовсе не означает, что полностью отсутствует инструментарий для оценки того или иного конкретного действия.

Официальные информационные сообщения о командировках руководителей экономического блока карельского правительства, как правило, не изобилуют конкретикой. Чаще всего там встречаются следующие формулировки: "провели ряд встреч и переговоров", "приняли участие в церемонии", "предложили реализовать совместный проект", "презентовали инвестиционный потенциал". Но настоящим хитом, безусловно, выступает: "ознакомились с работой". Согласитесь, что "отложенный эффект" в данных случаях может не просто выходить за пределы средне- и долгосрочного планирования, а вообще теряться при смене губернатора, премьера или всей правительственной команды.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-25 10:51:59
Да нет никакого эффекта от этих поездок, даже отложенного. Прокатились за бюджетный счёт , вот и всё!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
18.04.2019, 11:25
В Карелию идет летняя погода

Аналитика

Сегодня 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте"
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»