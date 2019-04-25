Эффективность заграничных командировок чиновников Карелии близка к нулю, заявил политолог

Политолог Олег Реут проанализировал эффективность командировок за рубеж карельских чиновников.

"Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай" – под таким заголовком на сайте "Столицы на Онего" появилось сообщение о несогласии Павла Буренкова, министра экономического развития и промышленности республики, с критическими публикациями ряда общефедеральных и региональных средств массовой информации.

Министр полагает, что "результативность участия в мероприятиях имеет, так называемый, отложенный эффект". В принципе, всё в нашей жизни может быть охарактеризовано, как проявление причинно-следственных связей, аккумулирующих "отложенные эффекты" от ранее совершённых действий. Это, естественно, вовсе не означает, что полностью отсутствует инструментарий для оценки того или иного конкретного действия.

Официальные информационные сообщения о командировках руководителей экономического блока карельского правительства, как правило, не изобилуют конкретикой. Чаще всего там встречаются следующие формулировки: "провели ряд встреч и переговоров", "приняли участие в церемонии", "предложили реализовать совместный проект", "презентовали инвестиционный потенциал". Но настоящим хитом, безусловно, выступает: "ознакомились с работой". Согласитесь, что "отложенный эффект" в данных случаях может не просто выходить за пределы средне- и долгосрочного планирования, а вообще теряться при смене губернатора, премьера или всей правительственной команды.

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