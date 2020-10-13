Эффективность закрытия границ из-за коронавируса вызвала сомнения у Медведева

Закрытие границ в условиях распространения коронавируса не является вполне эффективным средством борьбы с COVID-19.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.
"Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается", – цитирует Медведева ТАСС.
Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества между различными научными школами и учеными разных стран.
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