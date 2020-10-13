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Эффективность закрытия границ из-за коронавируса вызвала сомнения у Медведева

Новости. Общество
16:28, 14 Октября 2020
фото: правительство.рф
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Закрытие границ в условиях распространения коронавируса не является вполне эффективным средством борьбы с COVID-19.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

"Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается", – цитирует Медведева ТАСС.

Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества между различными научными школами и учеными разных стран.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-14 18:10:29
Медведев - это пластилин в руках президента.
Прямой
2020-10-14 16:59:57
Скажите прямо: " нашистам надо ездить,привыкать к домам за бугром,купленных на "заработанные" деньги их родителей...."....
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