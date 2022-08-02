Эффектный ролик сняли строители в преддверии профессионального праздника

«СФК»: о ценностях, мастерстве и том, что, действительно важно.

13 августа в России будут отмечать День строителя, а 15 августа — день основания одной из крупнейших строительных компаний Карелии — ООО «СФК».

В преддверии этих двух значимых событий ООО «Строительно-Финансовая компания» подготовила видеоролик.

«Мы хотели отразить наше отношение к делу как таковому. Напомнить, как важны традиции и опыт. Мы стремимся сохранить и продолжить то, что создавал Шегельман Марк Романович, развить и приумножить талант, мастерство и профессионализм. Выбирая лучшее из опыта прошлых лет, мы добавляем современные технологии и строительные материалы. Мы уверены, что объекты, возводимые нашим профессиональным генподрядчиком — АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие №1» под уверенным управлением Климкова Андрея Валерьевича, будут радовать жителей Карелии каждый день на продолжении многих десятилетий», — отметил директор «СФК» Руруа Е.А.

ООО «СФК» завершает этой осенью строительство нового дома на ул. Черняховского. 27 июля застройщик объявил старт продаж в жилом комплексе «Новая жизнь». Также в продаже готовые квартиры: в центре Петрозаводска и в жилом комплексе «Райский уголок». Тел. отдела продаж 44-55-55.

В честь дня рождения «СФК» проходит конкурс в официальной группе ВКонтакте.

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП №1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф; ЖД Черняховского, 25. Застройщик: СЗ СП №2. ИНН 100135039. Проектная декларация: №10-000147 от 17-03-2022 . Адрес офиса продаж: Петрозаводск, ул. Мурманская 26 А.